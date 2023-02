Une moyenne de 73% des marocains bancarisés utilisent au moins un service en ligne de leur banque, selon une étude du Groupe Sunergia.

Ce chiffre correspond à la moyenne mondiale, d’après un rapport publié par le cabinet Deloitte en 2018, indique cette étude intitulée « Services en ligne des banques au Maroc: quel taux de satisfaction? ».

D’après les résultats de cette étude basée sur une analyse comparative de deux enquêtes effectuées respectivement en 2020 et 2022, le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis des banques en ligne, qu’ils soient connectés ou non est estimée « bon ».

Cette satisfaction est due principalement à l’amélioration des services bancaires en ligne offerts aux clients, explique la même source.

En 2022, les opérations d’exécution de paiement sont de plus en plus croissants. Bank Al Maghrib prévoit que les utilisateurs de mobile wallet passeront de 0,4 million en 2019 à 6 millions d’ici 2024, avec un nombre total de 1,3 milliard de transactions.

En matière de digitalisation, BMCE Bank (Bank of Africa actuellement) est classée en première position avec un taux de satisfaction des services en ligne de 98%, et dont plus du trois quart (84%) des utilisateurs se disent « très satisfaits ».

« Ce taux de satisfaction élevé n’est pas étonnant, étant donné qu’en février 2018, Bank Of Africa a remporté le Trophée Bronze dans la catégorie ‘Best Integral Phygital Campaign’ pour sa campagne ‘Banque Connectée’ lors de la 2ème édition des Moroccan Digital Awards, qui récompense les marques les plus innovantes dans le domaine du numérique au Maroc », rappelle la même source.

Al Barid bank et la CIH sont les suivantes au classement, avec respectivement 97% et 96% de taux de satisfaction des services en ligne respectivement. Elles sont suivies par la Banque Populaire avec un taux de satisfaction moins élevé, de 95%, fait savoir la même source.

« Enfin, 88% des utilisateurs de Attijariwafa Bank se disent satisfaits des services en ligne de la banque », note l’étude.

LNT avec MAP

