7 sociétés initient « Alliance for Youth » au Maroc

Hikma, HPS, Intelcia, L’Oréal, Nestlé, Nielsen, et Sodexo initient ‘’Alliance for YOUth’’ au Maroc, un programme en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad qui

compte 14 des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du Maroc. Créée en 1978, l’Université Cadi Ayyad est la première université au Maroc, en Afrique du Nord et en Afrique francophone et est classée au TOP 400 mondial pour la 1 ère fois de son histoire cette année. Le lancement de l’Alliance for YOUth sera également l’occasion de célébrer la journée africaine de la jeunesse, AFRICA YOUTH DAY.

Ce programme, initialement créé par Nestlé en 2014, a pour objectif d’améliorer les chances des jeunes étudiants à la recherche d’un premier emploi et stimuler la création d’emplois. Hikma, HPS, Intelcia, L’Oréal, Nestlé, Nielsen, et Sodexo s’engagent dans le cadre de ce programme à développer plusieurs initiatives communes et individuelles visant à offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle significative via la création de nombreuses opportunités d’emploi et de stage. Cette initiative a déjà permis de former 269 stagiaires et de recruter 1945 personnes en 2018 et prévoit de former et de recruter respectivement 485 stagiaires et 2200 personnes entre 2019 et 2020. Ils inviteront également leurs collaborateurs à se mobiliser pour aider les jeunes à se préparer efficacement au marché du travail : ateliers de rédaction de CV, conseils pratiques ou encore exercices de préparation aux entretiens.

Les actions prévues en 2019 au Maroc ont été présentées à l’université Cadi Ayyad de Marrakech le 1 er Novembre 2018.

Le 1 er novembre étant la date de célébration annuelle de la journée Africaine de la jeunesse AFRICA YOUTH DAY, il a été organisé une table ronde au sujet de l’employabilité des jeunes au Maroc et des ateliers de correction de CV et de simulation d’entretien.

