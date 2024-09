L’intelligence artificielle (IA) sera au centre de la 6e édition de l’African Digital Summit, prévue en octobre 2024, a déclaré Youssef Cheikhi, président du Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), lors d’une conférence à Casablanca.

Organisé par le GAM, cet événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du numérique en Afrique. Il vise à rassembler les acteurs du secteur autour des enjeux et des opportunités que l’intelligence artificielle présente, a souligné M. Cheikhi. Cette édition se tiendra dans un contexte de transformation rapide, où l’IA offre de nombreuses opportunités, tout en soulevant des défis, notamment en matière de gestion énergétique et de recrutement de talents.

Lancé en 2014, l’African Digital Summit est une immersion totale dans les tendances du digital. Il offre une plateforme d’échanges et de networking pour les marques, les annonceurs et les startups. Un espace dédié aux startups permet chaque année aux jeunes entreprises de rencontrer des décideurs marocains et internationaux, facilitant ainsi la mise en relation entre l’offre et la demande et stimulant l’innovation dans l’écosystème digital.

M. Cheikhi a rappelé que le GAM, qui célèbre cette année ses 40 ans, continue de défendre les intérêts des annonceurs marocains, en jouant un rôle central dans l’évolution des équipes de marketing. Le groupement, qui compte plus de 100 entreprises membres, représente 98 % des investissements publicitaires au Maroc et reste en contact avec les évolutions internationales du secteur grâce à son appartenance au réseau mondial des annonceurs.

Nadia Rahim, présidente du comité scientifique de l’African Digital Summit, a expliqué que l’intelligence artificielle est désormais au cœur des discussions. Elle a ajouté que l’IA révolutionne de nombreux secteurs, notamment la relation client, l’e-commerce et la création de contenu. Elle a également souligné l’importance pour les marques de s’adapter rapidement à ces évolutions afin de rester compétitives sur les marchés africain et international.

Mme Rahim a également évoqué l’impact de l’IA sur le marketing sportif, un sujet particulièrement pertinent dans le contexte de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du Monde 2030. Selon elle, l’IA jouera un rôle clé dans l’engagement des fans et dans la création de campagnes marketing plus efficaces, permettant ainsi aux marques de rayonner à l’échelle mondiale.

La 6e édition de l’African Digital Summit veut jouer un rôle moteur dans la transformation numérique en Afrique, réunissant des experts et des leaders d’opinion pour inspirer et façonner les stratégies digitales de demain sur le continent.

LNT avec MAP

