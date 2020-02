PARTAGER 5G et écran pliant en verre: Samsung se repositionne à la pointe des smartphones

Samsung a présenté mardi quatre nouveaux smartphones, dont un pliant, sous le signe de la convergence entre 5G, intelligence artificielle et internet des objets, avec l’objectif de reprendre la première place dans la course aux meilleures ventes.

Le géant sud-coréen des télécoms domine le marché des smartphones, mais au dernier trimestre 2019, Apple a vendu plus de téléphones que lui – 74 millions contre 70 millions pour Samsung, d’après le cabinet IDC – grâce au succès de l’iPhone 11 lors de la période des fêtes.

Technologiquement, Samsung a repris plusieurs longueurs d’avance sur son concurrent américain, notamment grâce à l’intégration de la capacité à utiliser les réseaux 5G, en option sur sa nouvelle gamme phare, les Galaxy S20.

« Ils essaient clairement de faire levier sur leur élan côté 5G en tant qu’opérateur téléphonique », remarque Caroline Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

La Corée du Sud est le pays le plus avancé au monde en termes de déploiement et d’usages de la nouvelle génération de communications mobiles.

« C’est le premier téléphone avec la véritable 5G, qui marche quel que soit le type de fréquences », continue-t-elle. « Donc du point de vue du consommateur, ce sont les seuls smartphones compatibles avec les évolutions du réseau à venir ».

– « Risqué » –

Après les Galaxy S10, aussi présentés à San Francisco il y a un an, Samsung passe directement aux Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, tous équipés de la définition en 8K. Le modèle « Ultra » comporte un zoom allant jusqu’à 100x.

Tous incluent la 5G en option et seront disponibles à la vente le 6 mars à partir de 1.000 dollars pour le S20 et de 1.400 dollars pour le S20 Ultra.

Samsung a annoncé en parallèle une baisse de ses prix pour la gamme S10, qui démarre désormais à 600 dollars.

« Les prix diminuent, les expériences s’améliorent, c’est ce qu’il faut pour repasser en tête dans la course, je ne pense pas qu’Apple aura quelque chose de similaire avant 3 à 5 ans », a commenté Patrick Moorhead, analyste de Moore Insight & Strategy.

La marque américaine ne propose pas encore la 5G sur ses smartphones, et aucun n’est pliant.

« J’ai l’impression qu’Apple craint un peu de prendre des risques ces temps-ci », ajoute Patrick Moorhead. « Les téléphones pliants restent un pari risqué, à cause des frictions ».

L’entreprise sud-coréenne lance elle son deuxième smartphone du genre, le Galaxy Z Flip. Optimisé pour passer des appels vidéo, de forme carrée une fois fermé en deux, il ressemble à miroir de poche.

Il sera mis en vente à compter du 14 février à partir de 1.380 dollars, et succède au Galaxy Fold, dévoilé il y a un an, qui avait connu quelques déboires.

– « sexy » –

Cette fois, l’écran est en verre ultra fin, et « il est si durable que vous pouvez le replier plus de 200.000 fois », a assuré Rebecca Hirst, directrice du groupe pour le Royaume-Uni.

« Vous défiez les règles de la physique à chaque fois que vous l’ouvrez. C’est une icône, un smartphone pour les gens qui veulent se démarquer », s’est-elle enthousiasmée.

Selon l’analyste Jack Gold, Samsung couvre désormais tout le marché, du bas de gamme au haut du panier. « Ces appareils vont faire un massacre du côté des joueurs. Or l’usage « jeux vidéo » est celui qui grandit le plus rapidement sur le marché des smartphones aujourd’hui, avant les réseaux sociaux », commente-t-il. « Quant au Flip, il est juste cool et sexy. »

Le groupe sud-coréen a par ailleurs annoncé plusieurs partenariats. Les propriétaires d’un des 4 nouveaux smartphones auront ainsi accès à des bonus sur la plateforme de streaming Netflix.

Les Galaxy Z Flip et les trois S20 incluront quatre mois d’abonnement à YouTube Premium, la version payante de la plateforme de vidéos de Google, et Google Duo devient l’interface d’appels vidéo par défaut sur ces appareils.

« Etant données les difficultés avec Huawei en ce moment, ils ont sans doute vu l’intérêt de renforcer leur relation avec Google », note Caroline Milanesi, en référence aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui nuisent au géant chinois des télécoms sur le marché américain.

Du côté des accessoires connectés, Samsung sort de nouveaux écouteurs sans fil, les galaxy Buds+, en vente le 14 février à 150 dollars.

LNT avec Afp