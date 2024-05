La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué, lundi à Rabat, que plusieurs chantiers ont été lancés en préparation de l’activation des services internet de cinquième génération.

En réponse à une question orale sur « le lancement de la 5G », présentée par le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des Représentants, Mme Mezzour a précisé que ces chantiers portent principalement sur « les processus de reconfiguration du spectre de fréquences et la libération des bandes de fréquences susceptibles d’être exploitées dans les réseaux de cinquième génération en plus de la connexion des sites des Stations d’émetteur-récepteur de Base (BTS) avec des liaisons de fibre optique ».

Et d’ajouter que la stratégie nationale de développement numérique « Maroc digital 2030 » englobe un aspect lié à la 5G, qui devrait être lancée, selon Mme Mezzour, « à moyen terme ».

Les réseaux de cinquième génération présentent des avantages par rapport à ceux de quatrième génération, à savoir le transfert d’une quantité importante de données à une vitesse plus rapide, le traitement de grandes quantités de données avec un minimum de retard et une utilisation intensive des applications dans les maisons, bâtiments, villes et voitures intelligentes, a-t-elle souligné.

Ces nouvelles utilisations ainsi que les investissements requis par le lancement des réseaux de cinquième génération imposent une reconsidération du modèle économique à adopter, qui diffère du modèle des services de quatrième génération, a-t-elle fait observer, notant que l’utilisation de la couverture 5G nécessite des équipements adaptés.

D’autre part, Mme Mezzour a indiqué que l’adhésion du Maroc dans l’organisation de la Coupe du Monde 2030 nécessite d’assurer une couverture 5G notamment dans les lieux concernés par cet événement mondial, tels que les stades, les sites d’entraînement et les Fanzones.

Par ailleurs, la ministre chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a aussi annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le lancement d’un nouveau programme de couverture internet de 1800 zones rurales durant les mois prochains, en allusion à la deuxième phase du Plan national pour le développement du haut et très haut débit.

En réponse à une question orale sur le bilan de la mise en œuvre du chantier de digitalisation dans le nouveau modèle de développement posée par le Groupe du progrès et du socialisme lors d’une séance consacrée aux questions orales, Mme Mezzour a indiqué que son département poursuit l’implémentation de la première phase dudit Plan avec pour objectif de couvrir 10.740 zones rurales qui connaissaient un déficit sur le plan de la couverture internet.

Après avoir signalé le progrès significatif réalisé en matière de transition digitale, elle a fait savoir que la stratégie nationale pour le développement du numérique à l’horizon 2030, ayant été présentée au Conseil de gouvernement et lors la réunion de la Commission nationale pour le développement numérique, a été préparée en vue de son lancement.

Le ministère développe actuellement une plateforme numérique unifiée, a déclaré Mme Mezzour, notant qu’il existe plus de 600 plateformes numériques publiques et que le Maroc dispose de « l’une des meilleures infrastructures digitales en matière de télécommunication sur l’échelle continentale ».

A cet effet, le ministère œuvre à l’accompagnement des différentes administrations en vue d’adopter de nouvelles méthodologies et d’améliorer les services numériques, a indiqué Mme Mezzour en réponse à une question posée par le Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, poursuivant qu’il travaille également sur la mise en place des centres de proximité à même de permettre aux citoyens de bénéficier des services numériques d’une manière accessible.

Évoquant l’exemple de « Rokhas » par référence à l’efficacité des plateformes numériques, Mme. Mezzour a révélé que cette plateforme délivre quotidiennement 10.000 autorisations par voie électronique, expliquant qu’elle permet aussi une gestion transparente des demandes d’autorisation urbanistique et économique au niveau national.

Dans la même lignée, elle a, par ailleurs, cité le portail du Registre Social Unifié qui a permis de simplifier les procédures permettant aux citoyens de bénéficier du programme d’aides sociales sans avoir recours au déplacement entre plusieurs administrations pour le dépôt de dossier, faisant remarquer que le nombre d’inscrits s’élève à plus de 17 millions.

LNT avec Map

Partagez cet article :