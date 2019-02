PARTAGER Le 5ème salon Halieutis ferme ses portes à Agadir

Le rideau est tombé, dimanche, sur la 5ème édition du Salon Halieutis, organisé depuis le 20 courant sous le thème « les nouvelles technologies dans la pêche: pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue ».

Ce salon, organisé par l’Association du Salon Halieutis sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a connu la participation de 284 exposants dont 133 étrangers de 39 pays.

Plusieurs délégations de pays africains conduites par les ministres chargés du secteur de la pêche ont pris part à ce Salon.

L’édition 2019 a été marquée par le lancement par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, de la commission mixte hispano-marocaine des professionnels de la pêche.

Cette commission vise à promouvoir les relations commerciales dans le secteur de la pêche, à proposer des mesures aux administrations en vue d’améliorer la fluidité des échanges commerciaux et à défendre les intérêts communs de la pêche.

Elle a été marquée également par la signature d’une convention de coopération technique pour le renforcement des capacités de la pêche artisanale nationale entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’Office national des pêches (ONP) a, en outre, renouvelé ses partenariats avec nombre d’institutions et ports français.

Cette édition e eu le mérite de valoriser l’innovation et la recherche scientifique avec l’organisation de conférences scientifiques riches sur « les technologies pour le développement d’une aquaculture durable », « les technologies innovantes dans l’industrie halieutique » et « les technologies pour une pêche durable ».

D’autre part, plusieurs prix de mérite et d’encouragement ont été décernés à plusieurs exposants marocains et étrangers qui ont participé à cette 5ème édition.

LNT avec MAP