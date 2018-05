5ème édition du Festival Explosion Créative: Sidi Moumen fait exploser la créativité et les nouveaux talents

Le rendez-vous annuel « Explosion Créative » coïncide pour sa 5ème édition avec le début du Ramadan, une occasion toute particulière de célébrer cet évènement en y impliquant l’esprit de partage et de convivialité qu’anime cette période de l’année !

Tous les ans, a l’occasion d’Explosion Créative, le Centre culturel « Les Etoiles de Sidi Moumen » se transforme en un gigantesque carrefour où se croisent les différentes disciplines artistiques : théâtre, danse, musique, RAP, arts plastiques, cinéma, littérature… Mais surtout, où se rencontrent les jeunes du quartier de Sidi Moumen et de tout Casablanca, et une multitude d’artistes locaux et internationaux. Artistes en herbe, professionnels, amateurs passionnés ou simples curieux, tous se rassemblent pour faire de cette occasion une véritable semaine de festivités.

Pour cette édition inédite, le Centre culturel « Les Etoiles de Sidi Moumen » vous convie du 16 au 20 mai à venir découvrir ses activités et à assister chaque soir aux différents concerts et représentations concoctés pour l’occasion.

Durant ces journées portes ouvertes, le centre proposera un accès libre et gratuit à l’ensemble des cours dispensés toute l’année : théâtre, musique, danse, arts plastiques, RAP…

La coïncidence de cette 5ème édition avec la première semaine du ramadan nous rapproche doublement des valeurs fondatrices de l’évènement : celles de commémoration, de tolérance et de partage. C’est la raison pour laquelle un F’tor ouvert sera proposé aux habitants du quartier tous les soirs de la semaine, avant chaque représentation.

15 années se sont écoulées depuis les attentats qui ont touché Casablanca le 16 avril 2003. Depuis l’ouverture du Centre en 2014, la Fondation Ali Zaoua organise chaque année une semaine d’activités artistiques et culturelles, « d’Explosion créative », en commémoration. Une manière de transformer le souvenir d’un évènement destructeur en une occasion de célébrer la créativité sous toutes ses formes !

Chaque année, c’est plus de 600 jeunes qui viennent partager des moments uniques avec les artistes et les autres participants, autour de concerts, de spectacles, de projections et de workshops, entre autres ateliers.

Pendant cette semaine d’activités, les jeunes étoiles du Centre ont également l’occasion de présenter leurs réalisations, dans un cadre à la fois professionnel et festif. En se positionnant comme les figures emblématiques de ce lieu de découverte et de création, ils ont alors la possibilité de faire naître de nouvelles étoiles dans les yeux des jeunes spectateurs…

LNT avec Cdp