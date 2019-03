PARTAGER 5e Forum Mondial des Dépositaires Centraux organisé à Marrakech par Maroclear

Après Hong-Kong, le Maroc s’apprête à accueillir la Conférence du Forum Mondial des Dépositaires Centraux de Titres (WFC « World Forum Conference of CSDs ») dont la cinquième édition se tiendra à Marrakech du 8 au 12 avril 2019.

C’est la première fois que le WFC est organisé au Maroc qui devient le second pays du continent, après l’Afrique du Sud, à recevoir cet événement de référence : il réunit tous les deux ans les principaux Dépositaires Centraux du Monde.

Carrefour d’échanges et de réflexions autour des actualités et pratiques du secteur, ce rendez-vous international comprend un important programme de rencontres animées par des speakers du monde entier.

Organisé par MAROCLEAR, Dépositaire Central du Maroc depuis 1997, le WFC 2019 réunira plus de trois cents participants venus de quatre-vingt-dix pays : des dirigeants et leaders des principaux marchés des capitaux dont Mohamed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie et des Finances, Nezha HAYAT, Présidente de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Fathïa BENNIS, Président-Directeur général de MAROCLEAR, Mohamed ABDEL SALAM, Président de l’Africa and Middle East Depositories Association (AMEDA), et Byungrhae LEE, Président actuel du WFC.

Les représentants d’autres associations de Dépositaires Centraux seront également présents : Association of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD), Asia-Pacific Central Securities and Depositories Group (ACG), Americas Central Securities Depository Association (ACSDA) et European Central Securities Depositories Association (ECSDA).

Au cours des cinq jours de l’événement, les membres du WFC se réuniront pour discuter sur plusieurs sujets sur le thème « The Changing Nature of the Financial Markets ».

Des thématiques majeures seront abordées avec un accent mis sur les nouvelles technologies.

Le rôle et les enjeux de la Cybersécurité, la Blockchain et la Fintech sur les Dépositaires Centraux et leurs activités seront ainsi au cœur d’une vingtaine de panels et rencontres modérés et présentés par plus de quarante professionnels et spécialistes.

À propos de Maroclear

Maroclear est le Dépositaire Central des Valeurs Mobilières au Maroc. Il a été créé en 1997 en vertu de la loi n°35-96 du 09/01/1997.

Il dispense quatre grands services à ses affiliés : la dématérialisation des titres et leur conservation, la gestion de la circulation de ces titres de comptes à comptes et l’administration de ces titres (gestion du référentiel et codification selon des normes internationales).

Maroclear apporte la sécurité, la fluidité et la transparence nécessaires au bon fonctionnement des processus post-marché. Maroclear est régi par un Règlement Général, approuvé par le Ministre chargé des Finances (arrêté n°932.98 du 16 avril 1998).

Il est sous la tutelle du Ministère des Finances et soumis au contrôle de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

À propos du WFC « World Forum of CSDs »

La Fédération mondiale des CSD (WFC) est composée de cinq associations régionales de CSD : Asia Pacific CSD Group (ACG), Americas Central Securities Depositories Association (ACSDA), Association of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD), Africa & Middle East Depositories Association (AMEDA) et European Central Securities Depositories Association (ECSDA).

Les associations rassemblent environ 135 membres. Le 15 avril 2011, à la clôture de la conférence CSD11 à Cape Town, en Afrique du Sud, les cinq associations régionales de CSD ont annoncé la création du Forum mondial des CSDs (WFC) afin de renforcer les communications inter-associations.

Le WFC organise une conférence chaque deux ans pour échanger des informations, discuter de questions d’intérêt commun et accroître leur influence et leur engagement sur les développements inter-régionaux et mondiaux.

LNT avec Cdp