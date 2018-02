PARTAGER 5è congrès actuariel africain les 15 et 16 mars à Casablanca

L’Association Marocaine des Actuaires (AMA) en collaboration avec l’Association Actuarielle Internationale (AAI), organise, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 5ème Congrès Actuariel Africain qui se tiendra du 15 au 16 mars 2018 à Casablanca sous le thème : « Le Développement Financier en Afrique, Expertise et Intérêt Public ».

Le Maroc abrite les travaux du 5ème Congrès Actuariel Africain dans un contexte d’amélioration des pratiques et de reconnaissance de la profession sur le marché financier mondial.

Rendez-vous récurrent de la profession actuarielle, cette 5ème édition du Congrès accueillera près de 300 professionnels des secteurs de la Banque, de la Finance et de l’Assurance issus principalement de pays du continent africain, ainsi que d’autres régions du monde.

Cet événement mettra en perspective la dynamique des secteurs de l’assurance, des marchés de capitaux et de la banque sur le continent, à travers l’intervention de hauts dirigeants des différents secteurs, il sera également l’occasion de faire le point sur les nouvelles normes actuarielles et réglementaires internationales et leurs applications.

La première journée sera consacrée à l’Assurance et la Régulation, la seconde journée, sera consacrée au secteur bancaire et aux marchés de capitaux, avec des workshops techniques qui porteront sur l’évolution de la science actuarielle et ses applications dans le secteur financier.

Le 5ème Congrès Actuariel fera intervenir plusieurs experts internationaux dont les travaux ont influencé la pratique de l’actuariat, tels que M. Karel Van Hulle, ancien haut responsable de la Commission Européenne, et architecte de la Directive Européenne Solvency II, qui interviendra en ouverture de la journée, aux côtés de M. Masaaki Yoshimura, Président de l’Association Actuarielle Internationale.

Dans le cadre du congrès, un atelier animé par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) sera dédié aux organismes de prévention et de retraite.

Programme détaillé sur : www.aac2018.ama.ma

A propos de l’Association Marocaine des Actuaires (AMA) :

L’Association Marocaine des Actuaires (AMA), a été fondée en 1998 et regroupe des actuaires marocains titulaires de diplômes d’Etat marocains ou étrangers reconnus équivalents. Elle a pour objectif de promouvoir les sciences actuarielles auprès du grand public, des institutions et des entreprises. Elle compte aujourd’hui 135 membres dont 25 qualifiés, et 7 membres institutionnels : (Atlanta, Axa Assurances Maroc, Compagnie d’Assurance et de Transport, Saham Assurance, Société Centrale de Réassurance (Groupe CDG), Wafa Assurance, ainsi que le Pôle Prévoyance de la CDG (CNRA et RCAR). L’AMA est reconnue depuis 2004 par l’Association Actuarielle Internationale (AAI) dont elle est devenue membre titulaire en 2008 avec un siège au Conseil.

A propos de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) :

L’Association Actuarielle Internationale (AAI) est l’organisation internationale regroupant les associations actuarielles nationales. Elle se compose de 98 associations dont 72 membres titulaires et 26 membres associés représentant 75 000 actuaires dans 113 pays. L’AAI compte également 5 membres institutionnels que sont : l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), l’Association Internationale de la Sécurité Sociale, l’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance, l’International Accounting Standards Board (IASB) et l’International Organization of Pension Supervisors (IOPS). Le sous-comité Afrique de l’Association Actuarielle Internationale est dirigé par le Kenya (président), le Maroc – AMA (vice-président) et l’Afrique du Sud (vice-président).

LNT avec CdP