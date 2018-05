PARTAGER 5è conférence euro-africaine sur la migration : Laftit à la manoeuvre

Le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu mardi, à Marrakech, des entretiens avec des ministres européens et africains de l’Intérieur, en marge de la 5-ème Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement durable, axés sur les moyens de nature à renforcer la coopération en matière de migration.

M. Laftit s’est ainsi entretenu avec le ministre portugais de l’Administration interne, Eduardo Cabrita, les ministres de l’intérieur du Ghana, Ambrose Dery, de la Gambie, Ebrima Mballow et le ministre de la sécurité au Burkina Faso, Clement Pengwenda Sawadogo.

Les discussions avec les ministres européens et africains de l’Intérieur ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire ainsi que les moyens de renforcer la coordination pour faire face à toutes les menaces relatives à l’immigration clandestine et à la criminalité transfrontalière.

Ces responsables se sont félicités de l’esprit du processus de Rabat et de la tenue de cette conférence à Marrakech.

Lors de ses entretiens avec M. Laftit, le ministre portugais de l’Administration interne, Eduardo Cabrita a remercié le Maroc pour son aide substantielle lors des incendies ayant ravagé ce pays ibérique.

« Le Maroc est le premier pays à apporter son aide avec des moyens aériens lors de ces incendies », a tenu à rappeler le responsable portugais, indiquant que le Portugal appuie la politique commune entre l’Union européenne et les pays de l’Afrique du Nord ainsi que la politique de promotion de l’immigration légale et le contrôle de l’immigration clandestine.

« Nous sommes convenus de mettre en place toutes les plateformes pour consolider notre coopération, échanger les expertises, renforcer la dynamique au sein des organisations internationales et œuvrer à ce que ces mécanismes se mettent en place pour renforcer la coopération entre nos deux pays », a souligné de son côté, le ministre de la sécurité du Burkina Faso, Pengwenda Clement Sawadogo.

La représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les migrations, Mme Louise Arbour, a mis en relief mardi, à Marrakech, le rôle central du Maroc dans la gestion de la problématique de la migration.

Par ailleurs, lors de ces entretiens avec le ministre de l’intérieur, Abdelouafi Laftit, en marge de sa participation à la 5-ème Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement durable, Mme Louise Arbour a salué aussi la politique migratoire du Maroc initiée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Et de noter que la tenue en décembre prochain à Marrakech, de la 11è édition du Forum mondial sur la migration et le développement durable, confirme la crédibilité dont jouit le Maroc au niveau international et son rôle central dans la gestion de la problématique de la migration.

La 5ème Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement sera marquée par l’adoption de la Déclaration de Marrakech et du Plan d’action de Marrakech.

Le Processus de Rabat est une plateforme d’échanges et de dialogue euro-africaine concernant les politiques, les opportunités et les défis en matière de migration et de développement dans le but d’échanger les expériences et bonnes pratiques, établir des partenariats et définir les priorités internationales en la matière.

La première Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement avait eu lieu en 2006 à Rabat, alors que les trois éditions suivantes s’étaient tenues respectivement à Paris (2008), Dakar (2011) et Rome (2014).