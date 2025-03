Le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Groupe Attijariwafa Bank ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat visant à promouvoir la digitalisation des commerçants et à favoriser leur inclusion financière. Cet accord s’inscrit dans une démarche globale de modernisation du secteur du commerce, en facilitant l’accès des commerçants aux outils numériques et en encourageant l’adoption de solutions adaptées à leurs besoins.

La convention a été signée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le président du Groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani. À travers cet accord, les deux parties mettent en place un cadre structuré d’accompagnement et de sensibilisation destiné à aider les commerçants à intégrer les technologies numériques dans leur activité. Cette initiative vise également à encourager le développement du commerce électronique en offrant un soutien ciblé aux professionnels concernés.

Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs axes de coopération ont été définis. Il s’agit notamment d’accompagner les commerçants dans la modernisation de leur gestion en leur proposant des solutions numériques adaptées à leurs activités. L’objectif est d’améliorer leur compétitivité et de leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés. La convention prévoit également des mesures destinées à faciliter l’accès aux services bancaires et aux solutions de financement, en mettant en place des dispositifs permettant d’encourager l’inclusion financière des commerçants et des très petites entreprises du secteur.

Par ailleurs, l’accord met un accent particulier sur la sensibilisation et la formation des commerçants. Des actions seront mises en œuvre afin de les accompagner dans l’adoption des outils de paiement numérique et dans l’intégration progressive des nouvelles technologies dans leurs pratiques professionnelles. Le partenariat prévoit également des mesures destinées à favoriser la généralisation de ces solutions, en renforçant l’écosystème du commerce électronique et en mobilisant les ressources nécessaires pour en assurer le développement.

Lors de la signature de la convention, le ministre de l’Industrie et du Commerce a souligné l’importance de cette initiative pour le développement du commerce électronique et pour l’amélioration de l’accès aux services financiers. Il a mis en avant la nécessité d’une collaboration entre les différents acteurs du secteur afin d’assurer le succès de cette transition numérique. Il a également insisté sur l’importance d’un accompagnement adapté pour les commerçants, en rappelant que la mise en place de solutions numériques doit être accompagnée d’un effort de sensibilisation et de formation, afin de permettre aux professionnels du secteur de tirer pleinement parti des avantages offerts par ces nouvelles technologies.

Dans cette optique, l’accompagnement prévu dans le cadre de cette convention inclura également le déploiement du dispositif Dar Al Moukawil, qui proposera aux commerçants une offre de services spécifiques et gratuits destinés à les soutenir dans le développement de leur activité. Ce dispositif mettra à leur disposition des formations, des conseils spécialisés et des sessions d’échange avec des experts, dans le but de faciliter leur transition vers le numérique et de les aider à adapter leur gestion aux évolutions du marché.

LNT