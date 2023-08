La ville de Bejaad s’apprête à accueillir, du 25 au 28 octobre 2023, la quatrième édition du Festival du Cinéma et de l’Art Plastique. Organisé par l’Association Bejaad pour le Cinéma, l’événement mettra en avant une compétition de courts métrages réunissant 12 réalisateurs et réalisatrices.

Un jury composé d’experts du domaine cinématographique décernera des prix prestigieux, dont le Grand Prix, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur/actrice et le meilleur scénario.

L’événement ne se limitera pas uniquement au cinéma. Une exposition d’arts plastiques et photographiques, des ateliers interactifs, des projections éducatives et des spectacles cinématographiques enrichiront le programme. La quatrième édition du festival rendra également hommage à des figures du monde du cinéma et de l’art plastique.

Des séminaires et des rencontres animés par des spécialistes experts en cinéma et en art constitueront une partie cruciale de cette expérience culturelle. L’objectif de l’Association Bejaad pour le Cinéma, dirigée par l’artiste Mohamed Sibbou, est de réveiller l’héritage cinématographique de la région, de promouvoir Bejaad en tant que destination cinématographique et touristique, et d’établir un rendez-vous annuel cinématographique unique en son genre.

Les jeunes cinéastes sont invités à soumettre leurs courts métrages répondant aux critères spécifiés avant la date limite du 5 octobre 2023. Les participants sélectionnés bénéficieront d’un hébergement, d’une restauration et d’un transport pris en charge pendant la durée du festival.

Il convient de noter que les films choisis pour la compétition officielle ne pourront pas être retirés une fois sélectionnés et nécessiteront l’approbation finale du producteur ou réalisateur.

