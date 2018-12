PARTAGER 46 jeunes professionnels rejoignent le réseau des Atlantic Dialogues Emerging Leaders

La nouvelle cohorte de 46 jeunes professionnels arrive de 16 pays diffférents au Maroc, pour des ateliers qui se tiendront les 11 et 12 décembre. Ces journées précèdent la conférence de haut niveau Atlantic Dialogues, qui se tiendra à Marrakech du 13 au 15 décembre, et à laquelle ces jeunes participeront.

Le programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL) rassemble chaque année entre 40 et 50 professionnels pour les intégrer dans un réseau déjà fort de 250 experts, chercheurs, entrepreneurs, fonctionnaires et membres de la société civile.

Au lieu d’agir “pour” les jeunes afin de modeler l’avenir, le Policy Center for the New South (PCNS), think tank marocain, travaille avec la jeunesse d’aujourd’hui, pour s’assurer qu’elle ait voix au chapitre dès maintenant.

Une excellence atlantique ancrée au Maroc

Plus de 3000 jeunes âgés de 23 à 35 ans ont soumis leur candidature cette année, contre 1000 l’an dernier. Un signe du rayonnement croissant du programme et de son excellence atlantique ancrée au Maroc. Ces Emerging Leaders sont sélectionnés sur dossier en fonction de leurs capacités d’initiative, de leur potentiel de leadership, de leur vision et leur volonté de renforcer leurs liens transatlantiques.

Les Emerging Leaders de 2018 comprennent 22 femmes et 24 hommes, avec 17 Africains (dont 6 North-Africains), 11 Européens, 9 Sud-Américains et Carribéens, ainsi que 9 Nord-Américains. Ils viennent du secteur privé (12), des think tanks and universités (11), de la société civile (10), du secteur public (8) et des organisations internationales (4).

Pour en citer quelques uns, Ana Barufi, Manager en recherche et innovation à la banque Bradesco (Brésil), suivra le programme avec Davi Miller, Manager des partenariats de Facebook (USA) et Jacob Ouma, directeur d’Admedia Communications Ltd (Kenya).

Venant d’aussi loin que l’Ethiopie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, l’Egypte, l’Italie, la Norvège, la Pologne, l’Argentine et les Etats-Unis, entre autres, ils se rassembleront pour 2 jour à Benguerir, à l’Université polytechnique Mohamed VI Polytechnic, près de Marrakech.

Guidés par des experts

Leadership, entrepreneuriat et « design thinking » seront à l’ordre du jour, avec des intervenants de haut niveau tels que l’expert de la pensée design Abe Mabogunje (Stanford, USA), et quelques uns des invités de marque de la conférence Atlantic Dialogues.

Obiageli Ezekwesili, ancienne ministre de l’Education du Nigeria, fondatrice de « Bring Back Our Girls » et conseillère économique senior de l’African Economic Development Policy Initiative, leur parlera d’éducation et de bonne gouvernance.

Bruno Boccara, fondateur du Socio-Analytic Dialogue, ancien économiste en chef à la Banque mondiale et ex-directeur chez Standard & Poor’s, expliquera comment incorporer les dynamiques psycho-sociales aux politiques publiques.

Enfin, quatre intervenants, dont Enuma Okoro (journalist, The Guardian Nigeria) et Richard Lui (présentateur de journal télévisé, MSNBC, USA), échangeront avec eux sur les questions de « Genre, race et culture : la responsabilité sociale au 21ème siècle ».

Dialogue intergénérationnel

L’objectif du programme ADEL consiste à construire une communauté avant, pendant et après la conférence Atlantic Dialogues. C’est pourquoi les anciens ADEL se voient proposer diverses opportunités tout au long de l’année. Par exemple, les anciens ADEL Eniola Mafe et Youssef Kobo ont été invités à une conférence à Abuja (Nigeria) cette année, tandis que 10 anciens du réseau ont participé au Paris Peace Forum en novembre dernier. Eric Ntumba, jeune banquier de la République démocratique du Congo (RDC), un ADEL 2017, a contribué à notre prochain rapport annuel Atlantic Currents, qui sera présenté le 13 décembre au début de la conférence Atlantique Dialogues.

Tout au long de la conférence, la nouvelle cohorte ADEL pourra échanger avec ses aînés et présenter ses idées. La session plénière de clôture, comme chaque année, sera dédiée aux nouveaux membres du réseau ADEL.