Organisée en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Commu-nication et la commune d’Assilah, le 44ème Moussem Culturel International d’Assilah se tiendra, à l’instar de l’édition précédant, en deux éditions, en juillet et en octobre.

L’édition d’été, prévue du 4 au 25 juillet, sera axée sur les arts plastiques et comprendra des colloques sur l’art contemporain marocain et la peinture marocaine. Un hommage sera rendu à l’artiste peintre Abdelkbir Rabie. Des ateliers de peinture murale auront lieu du 4 au 9 juillet, ainsi qu’un atelier pour les enfants encadré par l’artiste-peintre Kaoutar Chergui. Du 10 au 25 juillet, des ateliers d’arts plastiques sont programmés avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités. Des expositions d’artistes marocains et des jeunes artistes d’Assilah auront lieu dans différentes galeries. Un programme éducatif d’atelier de créativité littéraire sera également proposé à des élèves d’établissements d’enseignement secondaire d’Assilah. La session d’automne du Moussem , quand à elle, devrait réunir environ 350 cher-cheurs, penseurs, décideurs, poètes et professionnels des médias.

Partagez cet article :