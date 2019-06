PARTAGER 3ème Sommet Women In Africa, rapprocher l’Afrique et ses femmes des autres continents

La troisième édition du Sommet Women In Africa (WIA), prévue les 27 et 28 juin à Marrakech, est un rendez-vous durant lequel les femmes africaines réfléchiront aux moyens à même d’établir de nouvelles bases de relations avec les autres continents, a affirmé, jeudi à Casablanca, la Fondatrice et présidente de WIA Initiative, Aude de Thuin.

Lors d’un point de presse dédié à la présentation de cet événement placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et qui réunira 500 participants venus de plus de 75 pays, Mme Aude de Thuin a souligné que la thématique choisie pour cette édition porte sur « Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme ».

Elle a également mis l’accent sur les temps fort de cette édition notamment les sessions qui porteront sur « Afrique-Europe: changer la donne des rapports futurs », « Dynamiques Afrique-Asie », « Afrique-Amériques: Engager l’Amérique dans une nouvelle relation avec une Afrique plus visible » et « Les femmes africaines agents du changement », mettant l’accent sur la tenue de la 2ème édition du WIA 54 qui récompensera 54 femmes entrepreneurs africaines à haut potentiel, qui construisent l’Afrique de demain.

Le Sommet sera également marqué par la présentation d’une nouvelle étude sur les femmes entrepreneurs africaines, a notamment dit Mme de Thuin. Ce sommet sera également ponctué par 4 masterclasses portant sur « Mixité, Levier de performance dans la Société », « Women’s investment club », »S’exprimer avec impact », « Les réseaux – pourquoi et comment les utiliser pour accéder aux conseils ».

Également 5 femmes exceptionnelles venues des 5 régions africaines, actrices du changement prendront chacune la parole pour présenter une idée, leur parcours, leur vision pour leur continent.

Lors de cet événement des rencontres entre des représentants des délégations, pays et secteurs auront lieu afin d’échanger et de développer des relations et opportunités d’investissement.

Un Prix de la femme agricole de l’année WIA & OCP est mis en place et souhaite récompenser une femme africaine investie dans le domaine de l’Agriculture en Afrique. Par l’intermédiaire de ce prix, WIA & OCP souhaitent récompenser les bonnes pratiques et les solutions innovantes dans le secteur agricole.

Le prix de la femme agricole africaine de l’année by WIA et OCP vise à permettre à la lauréate d’être reconnue dans son écosystème, sur le continent et à l’international, afin de faire connaître ses bonnes pratiques à une échelle locale, voire régionale.

Women in Africa (WIA), fondé par Aude de Thuin en 2016 et présidée par Hafsat Abiola, est une plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel. Par cette initiative, WIA souhaite révéler le potentiel de ces femmes et les connecter au niveau continental et international.

LNT avec MAP