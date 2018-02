PARTAGER La 312ème station-service de Total Maroc, un flagship 100% éco-responsable

Total Maroc poursuit sa stratégie de développement avec l’inauguration en ce début d’année 2018 de sa 312ème station-service, qui se trouve sur l’autoroute de contournement de Rabat (vers Tanger, en provenance de Casablanca). De plus, avec des bâtiments à faible consommation énergétique et des installations éco responsables, cette nouvelle station illustre l’effort mené par Total Maroc en matière de développement durable : des cuves double parois pour éliminer les risques d’infiltration des produits dans le sol, un système performant de recyclage des eaux usées (eaux hydrocarburée, sanitaires, cuisines, eaux huilées), permettant la récupération, le traitement et le recyclage de l’eau pour l’arrosage des espaces verts, un mécanisme de recyclage des huiles usées de la baie d’entretien, une ferme photovoltaïque de 120 panneaux solaires couvrant jusqu’à 20% de la consommation globale de la station, un équipement en lumières 100% LED, et un système de climatisation avec zéro déperdition, réduisant ainsi au maximum la consommation d’énergie. Pour Jean-Louis Bonenfant, DG de Total Maroc, «la station Total Relais Bouregreg, est un véritable concentré de technologies et de services à valeur ajoutée pour nos clients». Et d’ajouter : «C’est une station-service hautement qualitative, un véritable flagship pour la marque Total. Elle vient renforcer l’identité de notre réseau avec une image résolument moderne et des installations plus économes en énergie ».

Sur une superficie optimisée de 9 700 m², cette nouvelle station de Total comprend trois ilots de distribution de carburants de nouvelle génération, avec les marques Total Advanced et Total Excellium, une borne de recharge pour véhicules électriques, une baie d’entretien automobile, une boutique Bonjour, un corner café Starbucks, un espace restauration et le nouveau concept Tajines.

Aujourd’hui, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et près de 5 000 emplois indirects, commercialise 1,3 millions de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte 312 stations-service à travers tout le pays, dont 10 autoroutières. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 14%. Chaque année, 15 nouvelles stations Total sont ouvertes à travers le Royaume.

H.Z