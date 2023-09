Du 27 au 29 septembre, la ville de Marrakech se transforme en point de ralliement pour la deuxième édition de la Conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires, tenue sous le thème « Santé en Afrique : Eau, Environnement et Sécurité alimentaire »

Cet événement, qui se déroule sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, met en lumière la mise en œuvre du Plan 2063 de l’Union africaine, en partenariat avec le Maroc, pour façonner un avenir plus durable pour le continent.

Cet événement d’envergure internationale rassemble un groupe diversifié de hauts fonctionnaires, d’experts, de personnalités politiques et de professionnels venant de de plus de 70 pays. Organisée conjointement par African Global Health et le gouvernement marocain, cette conférence a pour objectif principal de prévenir, dans la mesure du possible, tout danger potentiel pour la santé publique.

L’un des messages fondamentaux de cette réunion est de favoriser la solidarité et de renforcer les liens entre les nations afin de promouvoir une coopération Sud-Sud efficace, avec une emphase particulière sur le domaine de la santé. Cette dernière étant un pilier essentiel de toute société, le Maroc s’investit activement dans sa préservation en organisant des événements d’envergure mondiale telle que cette Conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires.

Cette conférence de trois jours s’inscrit dans la continuité de la première édition de la Conférence africaine sur la réduction des risques pour la santé publique, qui s’était également tenue à Marrakech. L’événement inaugural avait abouti à la Déclaration de Marrakech, un document comprenant 14 recommandations cruciales pour l’avenir de la santé en Afrique.

Parmi les recommandations émises lors de la première conférence, on a souligné la nécessité de renforcer les systèmes de santé en adoptant une approche de réduction des dommages. Il a également été mis en avant l’importance d’améliorer les conditions de vie quotidiennes de tous les citoyens africains en transformant profondément les systèmes de santé et en développant des stratégies éthiques pour réduire les risques pour la santé.

Les recommandations ont également appelé à la création de politiques de santé en Afrique qui mettraient l’accent sur la couverture sanitaire universelle pour tous les citoyens, en garantissant un accès équitable aux soins de santé de qualité en tant que droit fondamental de l’homme.

La protection sociale a été identifiée comme un mécanisme clé pour atteindre cet objectif, ainsi que pour assurer un accès abordable aux services de santé essentiels, y compris les médicaments pharmaceutiques et les médecines traditionnelles naturelles.

Les leçons tirées de la première édition de la conférence ont jeté les bases pour la mise en place d’un système de soins de santé plus efficace, coopératif et flexible en Afrique. Cette nouvelle édition s’engage à accélérer la mise en œuvre de la vision et de la stratégie des soins de santé primaires, en explorant des domaines tels que la télémédecine et la santé numérique pour atteindre les populations isolées et vulnérables.

Cette réunion sera l’occasion de réfléchir aux aspects de la santé dans le contexte plus général de la politique de santé publique et de construire les bases d’une santé future. Cela implique une réflexion approfondie sur les aspects organiques, psychologiques, économiques, sociaux et environnementaux de la santé. De plus, cette conférence encourage la collaboration dans le but de promouvoir une vision commune de la santé africaine, notamment à travers la culture, l’éducation et l’enseignement.

A. Loudni

