La 2è édition du Forum de l’éclairage LED prévue pour avril

La deuxième édition du Forum de l’Eclairage Led (FEL) aura lieu, en avril prochain, à Casablanca, sous le thème « De la nécessité d’un cluster de la lumière marocaine ». Cette thématique était l’une des recommandations phares de la précédente édition initiée sous le signe :«Le recours à la Led, gage de maturité de tout un secteur de l’éclairage marocain».

« Le FEL, dans un souci de continuité, abordera en profondeur le thème de la prochaine édition dans l’optique de mettre en place ledit cluster et participer à la marche en avant du secteur », soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Tout au long de cette manifestation ouverte aux professionnels, le public aura l’opportunité de découvrir les dernières innovations du secteur, les tendances en termes de design d’une part et d’autre part, d’échanger sur les limites que rencontrent les professionnels du secteur notamment en termes de formation et de réglementations. Des experts nationaux et internationaux auront l’occasion de partager, lors de la prochaine édition, leurs connaissances, leurs expériences et leurs prévisions d’avenir sur un marché en plein essor au Maroc et en Afrique, fait-on observer.

LNT avec Map