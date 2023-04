Bridgestone Middle East and Africa (MEA), en partenariat avec Hard Auto, a lancé la 2e édition de son initiative annuelle de sécurité routière et de bien-être « Eyes on The Road » pour le mois sacré du Ramadan. Cette campagne annuelle soutient les conducteurs de camions au Maroc, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite pour leur travail acharné et leur résilience, et reflète l’engagement de Bridgestone à promouvoir le sens de la communauté, en particulier pour ceux qui travaillent seuls pendant le Ramadan.

La deuxième édition de la campagne, offre aux conducteurs marocains la possibilité de se détendre, de participer à différentes activités et de rompre le jeûne en tant que communauté dans une station-service à Tit Mellil.

Grâce à la présence de professionnels de la santé sur place, la campagne Ramadan permet aux chauffeurs de camions de bénéficier d’examens de santé gratuits, dans le cadre des efforts continus de Bridgestone pour soutenir la santé des chauffeurs, compte tenu des longues heures qu’ils passent au volant. En outre, un physiothérapeute est présent pour effectuer des contrôles approfondis des mouvements, de la colonne vertébrale et de la posture, ainsi qu’un nutritionniste qui propose les meilleurs régimes alimentaires pour aider les professionnels de la route à maintenir leur santé physique et mentale tout au long du mois de ramadan. Dans le cadre de cette initiative, la pression des pneus et d’autres défauts mineurs seront également vérifiés dans les camions, ce qui améliorera encore la sécurité routière.

Jacques Fourie, vice-président et directeur général de Bridgestone Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Les chauffeurs de la flotte jouent un rôle essentiel dans les opérations quotidiennes de la ville, et nous avons rarement l’occasion de leur exprimer notre gratitude car ils sont toujours en déplacement et travaillent de longues heures. Pendant le Ramadan, nous espérons faire la différence en les réunissant et en leur offrant une pause dans leur emploi du temps chargé. La deuxième édition de notre campagne « Eyes on the Road » vise à leur donner l’occasion de célébrer le ramadan en tant que communauté, tout en leur offrant une gamme de services bénéfiques. En outre, cette initiative s’inscrit dans la culture de générosité et de compassion de ces pays, qui ne cesse de se renforcer à mesure que les communautés se soutiennent les unes les autres.

Pour Ahmed Herdmane, Directeur Général du CPIT, représentant de Bridgestone au Maroc, l’objectif de cette opération de solidarité est d’assurer le bien-être d’un grand nombre de chauffeurs routiers.

Au total, plus de 5 000 chauffeurs routiers devraient bénéficier des services offerts par Bridgestone et Hard Auto pour soutenir ceux qui sont loin de leurs proches en ce mois sacré de Ramadan.

H.Z

