Sale temps pour le consommateur marocain ! Son panier quotidien devient de plus en plus difficile à remplir. Les prix des légumes continuent sur leur lancée haussière depuis plus de deux mois déjà. En effet, les prix ont atteint des seuils intolérables et des légumes constituant les plats de résistance pour une bonne partie des Marocains, notamment les tomates, les pommes de terre, l’oignon, sont de moins en moins accessibles. En absence de mesures concrètes, la situation a tendance à se compliquer davantage.

Le Gouvernement, lui, continue de rassurer, tout en cherchant des justifications. En effet, dans une toute récente réunion avec les grands Fellahs du pays, le patron de l’Exécutif a voulu démontrer sa volonté d’aller de l’avant et minimiser les dégâts, voire calmer les esprits, notamment à trois semaines des célébrations du premier mai qui, apparemment, s’annonce chaud.

Ce qu’on peut retenir de cette réunion de l’état-major du secteur agricole national, c’est que le retour des prix à la raison n’est pas pour le moment.

En attendant les bonnes nouvelles, le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, continue d’inciter les professionnels du secteur à veiller à l’approvisionnement permanent du marché national et à la préservation de l’équilibre des chaînes de production, afin de garantir l’abondance des produits à des prix raisonnables et alléger l’impact de la hausse des prix sur les citoyens. Et de souligner, à ce propos, que le gouvernement veille, grâce aux mécanismes de suivi mis en place avec les professionnels, à instaurer un équilibre entre l’exportation et l’approvisionnement du marché national.

Par ailleurs, il a affirmé que le Gouvernement et les professionnels du secteur ont convenu de tenir de prochaines réunions, afin d’assurer le suivi de l’approvisionnement permanent du marché national en produits agricoles et baisser les prix des intrants agricoles.

A ce titre, le président de la Chambre d’Agriculture de Souss Massa, Youssef Jebha, a appelé à l’adhésion des producteurs et toutes les parties prenantes pour trouver une solution à cette problématique et prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre un niveau de prix « raisonnable ». Pour sa part, le président de la Comader, Rachid Benali, a souligné que la problématique de l’approvisionnement et de la hausse des prix des produits agricoles tire ses origines notamment des changements climatiques, du stress hydrique, de la crise géopolitique, du problème du financement, ainsi que de la multiplicité des intermédiaires et spéculateurs.

De son côté, le président de la FIFEL, Lahoucine Adardour, a mis en relief les problématiques importantes qui entravent la production des tomates et des autres légumes, en l’occurrence la sécheresse, le stress hydrique et les températures difficiles à prévoir, soulignant la nécessité de préserver la place du Maroc sur le marché international en préservant ses exportations.

Évoquant l’exportation des tomates, il a indiqué que »le Maroc exporte ce légume depuis 65 ans, s’adjugeant une part importante dans le marché européen, et en conséquence, nous sommes aujourd’hui bien déterminés à conserver la confiance et la crédibilité dont bénéficient les exportateurs marocains ». Il estime, dans ce sens, qu’il ne convient pas de mettre brutalement un coup d’arrêt aux exportations dans cette filière, préconisant de procéder de manière progressive afin d’assurer l’approvisionnement du marché local. »Face à toutes les problématiques posées qui n’ont plus un aspect conjoncturel, le gouvernement a très vite réagi en examinant des parades au fardeau de la TVA ainsi que la question du stress hydrique avec notamment à la clé le projet de création de nouveaux bassins hydrauliques à Dakhla et Tiznit », a-t-il dit, avant de préciser que les efforts sont déployés pour résoudre les problèmes rencontrés, non seulement pour cette année, mais aussi et surtout pour les années à venir durant lesquelles le mois de Ramadan interviendra lors de la saison hivernale. Et aussi en raison du fait que la région de Souss-Massa ainsi que la localité de Chtouka sont les seuls producteurs entre septembre et avril des produits très demandés lors de ce mois sacré, a-t-il fait remarquer avant de souligner que l’objectif est de parvenir un équilibre entre l’offre et la demande et également entre les produits destinés à l’exportation et ceux programmés pour le marché local. Car, selon lui, sans exportations, l’équilibre souhaité ne peut être réalisé. De son côté, le président de la Fédération des chambres d’agriculture du Maroc, Lahbib Bentaleb, a précisé que les propositions de la Fédération au cours de la réunion sont susceptibles de contribuer considérablement à l’augmentation de la production et à la baisse des prix de certains produits de base, notant que ces propositions ont porté principalement sur le coût de la production et les conditions climatiques difficiles qui pèsent sur la productivité et la rentabilité des cultures.

C’est dire la complexité de la situation. Et c’est dire aussi qu’en attendant les solutions adéquates, le citoyen marocain n’a qu’à continuer à prendre son mal en patience.

H. Zaatit

