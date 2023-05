La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a indiqué, lundi, que 252 millions de dirhams (MDH) ont été versés à 309 associations œuvrant dans le domaine du handicap.

En réponse à une question adressée par le groupe socialiste sur « les subventions consacrées aux associations œuvrant dans le domaine du handicap », lors de la séance plénière consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, Mme Hayar a souligné que conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a consacré une subvention de 500 MDH à ces associations.

Une partie de cette subvention est réservée à la scolarisation, a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de soutenir l’inclusion économique des adultes en situation de handicap. Elle a, dans ce sens, précisé que 60MDH ont été consacrés au financement de 1.000 projets au cours de la dernière année ainsi qu’au titre de l’année en cours.

D’autre part, Mme Hayar a fait savoir que la politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc dans sa première phase 2015-2020, le plan d’action pour la protection des enfants de l’exploitation dans la mendicité et le programme d’assistance sociale aux enfants en situation de rue sont des « programmes éparpillés », expliquant que le ministère a oeuvré pour l’évaluation du premier programme 2015-2020 de protection des enfants.

Répondant à une question sur le « bilan du Plan d’action pour la protection des enfants de l’exploitation dans la mendicité » posée par le groupe Authenticité et Modernité, la ministre a fait savoir que son département avait opté pour des « unités de protection de l’enfance qui ne faisaient pas partie auparavant des « dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance », notant que, dans le cadre de la convergence, une étude a été également élaborée pour la création de l’Agence nationale de protection de l’enfance en situation très difficile.

La nouvelle approche du ministère repose sur la digitalisation pour rendre automatique le signalement pour chaque enfant exploité ou en situation de rue, a-t-elle enchaîné.

Quant au renforcement des mécanismes de solidarité nationale, la responsable gouvernementale a assuré, en réponse à une question du Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, que le ministère adopte une nouvelle approche, fondée sur « la consolidation et l’appui des capacités », faisant observer que « plus de 4.000 centres sociaux relevant du ministère ont été dotés du « guichet social numérique unifié ».

LNT avec Map

Partagez cet article :