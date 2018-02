PARTAGER SIEL, mon jeudi !

Le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, jeudi à la Foire Internationale de Casablanca, l’ouverture de la 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), du 08 au 18 février.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations – Office des Foires, la 24ème édition du SIEL connait la participation de 709 exposants, répartis entre 305 exposants directs et 404 indirects, venus du Maroc et du pays arabes, africains, européens et américains.

Un fonds documentaire varié y est présenté et couvrant l’ensemble des champs de la connaissance avec plus de 125.000 titres.

Le programme culturel de cette édition sera marqué par la contribution d’un bon nombre de chercheurs et écrivains marocains et étrangers, avec une moyenne de 14 activités par jour, et la participation de 350 intervenants, à travers plusieurs colloques et conférences thématiques, soirées poétiques, rencontres directes, présentations de nouvelles publications. Un hommage sera également rendu à des créateurs et chercheurs distingués.

Le programme prévoit aussi l’organisation de la « Soirée Argana » et la cérémonie de remise du Prix « Ibn Battouta » pour la littérature du voyage et celle du Prix national de la lecture.

Les enfants ne sont pas en reste, un espace leur est dédié avec une programmation destinée principalement à promouvoir la lecture auprès des jeunes générations.

