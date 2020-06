PARTAGER L’ADD et Maroc Numeric Cluster signent une convention-cadre de partenariat

Mohammed DRISSI MELYANI, Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD) et Mehdi KETTANI, Président du Conseil d’Administration de l’Association Maroc Numeric Cluster (MNC), ont procédé, le 24 juin 2020, à la signature d’une convention-cadre de partenariat en matière de développement de l’innovation digitale, de promotion des services numériques, d’accompagnement et de formation aux métiers innovants.

Cette convention a pour principal objectif de soutenir les projets innovants via le lancement des appels à projets et le développement du partenariat international, de promouvoir l’innovation digitale (évènements, networking) ainsi que la réalisation d’études autour de la dynamique de l’innovation digitale dans le royaume (usages digitaux, écosystème…).

Les deux entités s’engagent à mutualiser leurs efforts autour de 7 axes de coopération relatifs aux volets suivants :

• La promotion de projets de plateformes de R&D et d’industrialisation digitale ;

• La formation et l’accompagnement dans le digital ;

• L’intelligence artificielle (IA) et la valorisation des données ;

• L’industrie 4.0 ;

• L’élaboration d’études digitales ;

• L’organisation d’évènements, d’actions de networking et de soutien aux projets innovants

A travers la conclusion de ce partenariat, l’ADD et MNC confirment leurs volontés respectives de contribuer au développement de l’écosystème digital en assurant son émergence aussi bien au niveau national qu’international, et faire du capital humain et les nouveaux métiers digitaux un enjeu commun à relever.

Vu les mesures de protection liées à l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie de signature de cette convention s’est déroulée en visioconférence.

LNT avec CdP