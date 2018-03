PARTAGER Pour 2018, le Salon Preventica met le focus sur les risques chimiques

Organisé depuis 2014 au Maroc, le Salon PREVENTICA rassemble chaque année à Casablanca plus de 5 000 professionnels autour des thèmes de Santé / Sécurité au Travail – Sécurité Incendie & Sûreté des Entreprises et des Organisations.

L’événement permet à l’ensemble des professionnels de faire le point sur les réglementations en vigueur, de trouver des solutions innovantes et de bénéficier de conseils et formations d’experts.

Pour 2018, Préventica change de dates et propose désormais un rendez-vous du jeudi au samedi. Le comité de pilotage de Préventica International Maroc souhaite donner la possibilité à un plus grand nombre d’acteurs de visiter cette 5è édition. Ouvrir l’événement le samedi permet à un public plus large de venir des autres villes du Maroc ou encore de visiter hors temps de travail. Une nocturne jusqu’à 20h est proposée vendredi 27 avril.

Préventica s’inscrit par la même occasion dans le programme de la Journée Mondiale de la Santé/ Sécurité au Travail samedi 28 avril avec un programme d’animations.

En 2018, le focus est donné sur la Prévention des Risques chimiques, thématique déclarée prioritaire par le Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle.

Sujet qui fait d’ailleurs l’objet d’une tournée nationale dans les grandes villes du Maroc du 1er au 20 mars.

WAFA ASSURANCE et ROLLER Maroc, Sponsors Gold Santé/Sécurité au travail depuis le lancement de Préventica au Maroc accueillent cette année à leurs côtés un nouveau membre, HIK VISION / NEWMATIC en tant que sponsor Gold Sécurité / Sûreté.

L’Inauguration Officielle de Préventica 2018 se tiendra jeudi 26 avril à partir de 14h. Le rendez-vous est donné à l’accueil du salon pour la visite officielle du salon, suivie de la conférence inaugurale sur le thème : Culture de Prévention, Sécurité et Performance des Entreprises et Organisations.

LNT avec CdP