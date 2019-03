La 1ère promotion des NINJAs en démonstration au niveau du pont Mohammed VI

Après mille heures de pratique et d’exercice sur le terrain, et suite à une multitude de ponts inspectés, au Japon et au Maroc, les cadres de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc ont bénéficié d’une formation de deux ans, durant laquelle plusieurs missions ont été organisées entre le Maroc et le Japon.

Leurs implications dans les opérations d’inspection d’ouvrage d’art, tout en faisant partie des équipes japonaises, leurs ont permis de maitriser le mode de gestion des ouvrages d’art et le savoir-faire cumulé par plus de cinquante ans d’existence de la société nipponne, Hanshin Express Way Co. Ltd (société concessionnaire d’autoroute) et TKG (entreprise spécialisé dans l’inspection des ouvrages d’art et des travaux en hauteurs).

Une formation réussie, qui a permis ainsi de passer avec brio l’examen et acquérir la certification « NINJA-Tech » en Mai 2018, les premiers NINJAs non-japonais au monde.