Boeing lance sa nouvelle campagne d’essais en vol

Boeing annonce dans un communiqué le lancement de sa nouvelle campagne d’essais en vol, dont l’objectif est d’évaluer de nouvelles technologies conçues pour relever certains défis rencontrés par les compagnies aériennes, les exploitants et les passagers dans des domaines tels que l’amélioration de la sécurité, la durabilité ou l’expérience de vol. Dans cette optique, une cinquantaine de projets seront testés à bord d’un Boeing 777 configuré en tant que banc d’essais volant 2019.

« Dans le cadre de cette nouvelle série d’essais à bord de l’ecoDemonstrator, nous allons examiner comment les membres d’équipage et les passagers peuvent vivre une meilleure expérience en cabine, et comment ces technologies peuvent rendre les vols à la fois plus sûrs, plus efficients et plus agréables », a déclaré Mike Sinnett, vice-président en charge de la stratégie produits et du développement des futurs avions au sein de la division Aviation Commerciale de Boeing (BCA). « Le banc d’essais volant installé à bord de ce Triple 7 nous permettra de tirer des enseignements plus rapidement en vue d’appliquer des améliorations avec une vélocité accrue et en définissant leur valeur avec une plus grande fidélité. »

Les principales technologies testées dans le cadre du programme ecoDemonstrator 2019 sont les suivantes :

partage d’informations numériques entre le système de contrôle du trafic aérien, le poste de pilotage et le centre des opérations d’une compagnie aérienne afin d’optimiser la sécurité et l’efficacité du routage ;

une application intégrée à la sacoche de vol électronique (EFB — Electronic Flight Bag), qui utilise des moyens de communications de nouvelle génération pour transmettre des informations de reroutage automatiquement aux pilotes lorsque les conditions météorologiques l’exigent ;

des technologies connectées en cabine, qui rendent les aménagements de bord (cuisines et toilettes) intelligents et permettent de surveiller les conditions d’environnement à bord de l’appareil (température et humidité) dans le but d’automatiser les réglages ;

des caméras, pour permettre à un plus grand nombre de passagers de visualiser l’environnement à l’extérieur de l’avion.

Le programme ecoDemonstrator de Boeing a démarré été en 2012. Cinq avions — un Boeing 737-800, un Boeing 787-8 Dreamliner, un Boeing 757, un Embraer E170 et un Boeing 777 Cargo — ont ainsi testé 112 technologies jusqu’en 2018. Plus d’un tiers de ces technologies ont par la suite été mises en œuvre par Boeing ou des partenaires du programme. Près de la moitié d’entre elles sont encore en phase de développement, tandis que les essais concernant d’autres projets ont été abandonnés une fois les principaux enseignements tirés.

Parmi les technologies actuellement exploitées, citons les applications pour iPad qui fournissent aux pilotes des informations en temps réel permettant d’abaisser la consommation de carburant et le niveau d’émissions de leur appareil ; des informations personnalisées concernant les trajectoires d’approche en vue de réduire le niveau de bruit au bénéfice des collectivités concernées ; et un système de caméra qui aidera les pilotes du Boeing 777X à éviter les obstacles au sol.

La collaboration menée avec des partenaires industriels dans le but de tester conjointement des technologies et de partager des enseignements qui font progresser l’industrie aéronautique constitue un élément-clé du programme ecoDemonstrator. Plus d’une douzaine de partenaires prennent ainsi part à l’édition 2019 de ce programme, parmi lesquels un consortium industriel qui élabore un standard de connectivité destiné à la cabine intelligente du futur, l’iCabin.

Des essais en vol auront lieu à l’automne, avec notamment un vol en direction de l’aéroport de Francfort (Allemagne), où la mission technologique de l’ecoDemonstrator sera présentée à des membres du gouvernement, des représentants de l’industrie et des étudiants en sciences technologiques et scientifiques (disciplines STIM) afin d’inspirer les leaders de l’industrie aéronautique de demain. Les vols d’essai utiliseront en majorité des carburants aéronautiques durables pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et en démontrer la viabilité.

LNT avec CdP