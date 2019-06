PARTAGER 9ème édition du festival Jawhara Talents : dépôt des candidatures du 02 au 21 juin

Le dépôt des candidatures pour la participation à la 9è édition du Festival »Jawhara Talents » est fixé du 02 au 21 juin, indiquent les organisateurs de cette compétition, dans un communiqué.

Ce concours national est Organisé par l’Association des Doukkala dans le cadre du Festival Jawhara, qui a pour ambition de contribuer à la promotion de la culture musicale au Maroc auprès de la jeunesse.

L’objectif étant de dénicher les prochains talents de la scène musicale Marocaine, ajoute-t-on de même source, soulignant que le festival est un tremplin permettant aux jeunes souhaitant se faire connaître d’accéder à leurs premières scènes devant un large public.

‘’Booster la culture musicale dans les rangs des jeunes et dénicher les graines de stars touchant aux genres Rap/Hip Hop, Rock, Fusion et Châabi, sont les maîtres mots de la compétition’’, fait-on observer de même source.

Le jury de présélection est composé de personnalités et de professionnels des arts et des métiers du spectacle. Le jury a pour mission de juger de la pertinence et de la qualité des candidatures reçues avant le 21 Juin 2019.

Neuf groupes seront retenus pour concourir du 12 juillet au 14 juillet 2019 à Sidi Bouzid devant le grand public, les médias et le jury. Au terme de ces deux soirées de compétition, un grand gala est organisé pour déterminer les gagnants qui auront ainsi l’opportunité d’enregistrer un single dans l’un des meilleurs studios de musique et d’être inscrits d’ores et déjà dans la programmation 2020.

LNT avec MAP