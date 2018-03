PARTAGER La 17e édition du FICAM met à l’honneur les femmes cinéastes

La Fondation Aicha, en partenariat avec l’Institut français de Meknès organise la 17e édition du FICAM (Festival international de Cinéma d’Animation de Meknès) du 16 au 21 mars.

Six films se disputent le prix du meilleur long métrage. Cette année encore, de grands noms de cinéma d’animation sont annoncés :

-Mutafukaz de Guillaume Run Renard (France) et Shojiro Nishimi (Japon)

-Minga et la cuillère cassée de Claye Edou (Cameroun)

-Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi (Japon)

-Nelly et Simon, mission Yéti de Pierre Greco et Nancy Florence Savard (Canada)

-A Silent voice de Naoko Yamada (Japon)

-Un homme est mort d’Olivier Coscu (France)

« Depuis 15 ans nous avons mis en place, avec nos partenaires, tous les moyens nécessaires pour faire du FICAM un moment d’exception et un rendez-vous important de la scène internationale », a déclaré M. Mardochée Devico, Président de la Fondation Aïcha.

« Cette année, le FICAM rend hommage aux femmes dans le cinéma d’animation mais aussi à toutes celles qui contribuent au succès du festival », a souligné pour sa part Mohammed Beyoud, le directeur artistique du FICAM. Et d’ajouter : « Près de 150 étudiants vont bénéficier des master classes et des formations portant sur la réalisation des films d’animation ».

Par ailleurs, Alain Millot, directeur de l’IF Meknès, a affirmé que cette édition est particulière : « C’est à la fois la 5e édition du FICAM et la dernière pour moi en tant que directeur de l’institut français. En effet, le festival est un événement ayant une dimension artistique importante et fidélisant un large public ».

Cette 17ème édition rend hommage à la femme dans le cinéma d’animation. Le FICAM accueille ainsi un panel de prestigieuses personnalités féminines internationales : Céline Sciamma (France), Monique Renault (France / Pays-Bas), Nancy Florence Savard (Canada), Zineb Benjelloun (Maroc), Brenda Chapman (Etats-Unis), Katrin Rothe (Allemagne).

Cette année encore, ce sont des projections inédites, des expositions, des ateliers de formation et rencontres qui attendent les festivaliers. Mais au-delà de la qualité de la programmation, ce qui fait la renommée du FICAM, c’est la proximité entre les personnalités invitées et le public. Ainsi, les festivaliers auront le privilège de rencontrer des sommités du cinéma d’animation international à l’instar de Carlos Saldanha (Etats-Unis), Sunao Katabuchi (Japon), Juan-Pablo Zaramella (Argentine), Arthur de Pins et Alexis Ducord (France), Antoon Krings et Arnaud Bourron (France), Rasmus A. Sivertsen (Norvège)…

Le festival rend hommage à l’une des grandes personnalités du cinéma d’animation international. Il s’agit de Brenda Chapman, dont le nom est associé à de grands succès du cinéma d’animation international. Un trophée a ainsi été attribué à la réalisatrice américaine par Khalid Zairi, le secrétaire général du CCM (Centre cinématographique Marocain). Brenda Chapman a débuté sa carrière à Walt Disney Feature Animation sur des films nommés aux Oscars, La Belle et la bête et le Roi Lion, pour lequel elle a remporté également un Annie Award. Elle a participé au lancement de Dreamworks Animation Studios, en coréalisant Le Prince d’Egypte qui a obtenu un Oscar. Elle a intégré ensuite Pixar Animation Studios, où elle a scénarisé et réalisé Rebelle, pour lequel elle a reçu un Oscar, un BAFTA et un Golden Globe.

Actuellement, Chapman travaille sur le scénario et la réalisation d’un film d’animation indépendant basé sur des contes folkloriques chinois.

Un autre invité exceptionnel a été honoré, lors de la soirée d’ouverture du FICAM. Il s’agit de Sunao Katabuchi qui donnera sa leçon du cinéma, lors de deuxième jour du festival.

Le FICAM a accueilli une fois encore une sommité du film d’animation japonais en la personne de cet invité avec son long-métrage Dans un recoin de ce monde. Sunao Katabuchi a été également primé lors de cette 17e édition, un trophée lui ayant été décerné par Abdellah Bouanou, le maire de Meknès.

Sunao Katabuchi présentera également Princesse Arete, son premier long-métrage.

Carlos Saldanha, le réalisateur brésilien, offrira une autre leçon de cinéma au public du FICAM. Avec un parcours tracé par le succès de l’Age de Glace 1 et 2, il a réalisé L’Aventure inédite de Sacrat, court-métrage d’animation nommé aux Oscars, en 2004.

Il est à noter que le jury chargé de décerner le grand prix sera composé de lycéens pour cette 5e édition de la Compétition internationale du long métrage. Une compétition internationale de court-métrage d’animation sera aussi organisée.

Imane Jirrari