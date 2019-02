PARTAGER La FAO soutient la pêche artisanale

En marge de la cinquième édition du salon Halieutis, il a été procédé à la signature d’une convention pour le renforcement des capacités de la pêche artisanale nationale entre le Maroc et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La cérémonie de signature a réuni Mme Zakia Driouich, secrétaire générale de la Pêche maritime, et Mme Florence Rolle, représentante de la FAO au Maroc. Cette assistance technique, qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération technique de la FAO, vise le renforcement du rôle des organisations professionnelles de la pêche artisanale et contribuera à l’amélioration de leurs capacités techniques et managériales, notamment en matière de respect des pratiques d’une pêche responsable. Pour rappel, la pêche artisanale emploie plus de 40.000 personnes au Maroc et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards de dirhams.

HZ