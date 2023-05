Après une longue absence, la grande messe de l’agriculture marocaine, le SIAM, fait son retour cette année pour une 15ème édition, du 2 au 7 mai. Inauguré en grandes pompes par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, dans un exercice qu’il maitrise parfaitement compte tenu de son expérience sur le dossier agricole, le salon semble tenir toutes ses promesses en rassemblant le gotha du secteur.

Les petits plats ont été mis dans les grands pour accueillir également un certain nombre de représentations internationales, de l’Union européenne, à la France, en passant par l’Espagne et surtout le Royaume-Uni, invité d’honneur de cette 15ème édition.

Une fois le traditionnel tour d’horizon des stands terminé, les uns étant plus beaux, plus grands, plus technologiques que les autres, les participants, officiels et privés peuvent se concentrer sur les questions de fond qui ne manquent pas.

La thématique du salon « Génération Green : pour une souveraineté alimentaire durable », reflète d’ailleurs la teneur des enjeux qui se cachent derrière la dynamique tout sourire affichée. Le Maroc est à la croisée des chemins et toutes ou presque les certitudes sur lesquelles l’agriculture marocaine s’est développée jusqu’à présent sont remises en cause. D’abord, la pandémie de la Covid a montré clairement les limites que peuvent connaitre les chaines logistiques mondiales. Ensuite, la guerre en Ukraine a encore de lourdes conséquences sur le cours des céréales notamment, sans compter l’impact de l’inflation sur toutes les denrées alimentaires ou presque. Enfin et surtout, c’est le dérèglement climatique qui se fait de plus en plus ressentir avec une sécheresse qui s’aggrave et la raréfaction de l’eau, ressource que l’on annonce depuis des décennies déjà comme la nouvelle boite de pandore de l’humanité. L’anecdote récente de la presse espagnole qui a relayé des informations selon lesquelles le Maroc « détournerait la pluie d’Espagne » et qui a quand même nécessité un démenti officiel d’experts espagnols, est un petit aperçu des tensions à venir, y compris avec nos plus proches alliés.

Dans ce contexte, comment assurer la souveraineté alimentaire du pays, tout en garantissant à tous ces partenaires étrangers présents en nombre au SIAM, importations et exportations en volume ? Comment protéger notre agriculture et s’assurer que nos concitoyens peuvent vivre de la production marocaine alors que la ressource principale en eau est autant en danger ? Une partie de la réponse réside dans la formulation de la thématique du salon qui évoque une « Génération Green ». Il s’agirait donc de faire de l’agriculture autrement, en favorisant le développement de filières à forte valeur ajoutée comme le Bio et le terroir, dans lequel le Maroc a des atouts concurrentiels majeurs et sur lesquels lorgnent des mastodontes internationaux. Mais aussi, de déployer la technologie au service du rendement agricole, pour garantir l’optimisation de l’exploitation des ressources, à travers un écosystème de startups nationales dans l’AgriTech.

C’est donc un processus de transformation vital et stratégique qui doit et qui semble s’opérer dans l’agriculture marocaine. En témoigne les avancées de certains acteurs qui jouent le rôle de locomotive et d’impulseur de tendances, comme l’OCP qui a annoncé récemment un plan colossal pour verdir son activité et son empreinte.

Reste à savoir si tous les acteurs sont prêts à jouer le jeu, sans opportunisme et au-delà des salamalecs du moment.

Zouhair Yata

