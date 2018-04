PARTAGER 15e Conférence Internationale de l’AISS, l’avenir de la sécurité sociale au coeur des débats

La cérémonie d’inauguration de la 15e Conférence internationale de l’Association international de la sécurité sociale (AISS) portant sur les Technologies de l’information et de la Communication dans le domaine de la sécurité sociale, qui a lieu les 18, 19 et 20 avril 2018, s’est déroulée sous la présidence du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohammed Yatim, et de M. Saïd Ahmidouch, Directeur Général de la CNSS.

Consacrée à l’analyse des perspectives les plus prometteuses du secteur, cette manifestation connaîtra la participation de fortes délégations, en provenance des cinq continents. Plus de 350 participants, émanant de 89 pays, et 137 organisations membres de l’AISS, sont attendus.

Cet évènement a pour principaux objectifs de définir le rôle des TIC dans le façonnement de l’avenir de la sécurité sociale, mais également d’identifier le rôle des dirigeants et des cadres supérieurs dans la gouvernance des TIC, l’impact des technologies de pointe sur la sécurité sociale, etc.

« Le développement et l’innovation n’ont jamais été aussi rapides, et les institutions de sécurité sociale doivent faire preuve de flexibilité et de souplesse pour s’adapter à l’évolution des besoins », a déclaré Hans-Horst Konkolewsky, le Secrétaire général de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) lors de l’ouverture de la Conférence. «Le Maroc est doté d’un système de protection sociale « efficace et moderne », a-t-il ajouté, estimant que « le grand problème » auquel est confronté le Maroc réside dans « les personnes ne bénéficiant pas de couverture sociale ».

Pour sa part, M. Saïd Ahmidouch a noté que « les établissements publics, qui sont au service de millions de citoyens, traitent des milliers de cas et de demandes, et échangent des flux grandissants de données, et doivent désormais répondre à un monde qui exige plus de flexibilité, davantage de productivité et en demande constante d’innovation ». Et d’ajouter : « À l’ère de la Big Data et du Cloud computing, nous, institutions de sécurité sociale, avons intérêt plus que jamais à exploiter les possibilités qu’offrent les Technologies de l’information et de la communication, et à prendre la juste mesure de ces dernières sur notre gestion ».

Dans son allocution, M. Ahmidouch n’a pas manqué de se pencher sur les défis à relever dans ce secteur, à savoir la qualité des systèmes de sécurité sociale, la maitrise de systèmes de technologies complexes, la qualité des services fournis par les prestataires par le biais de l’infrastructure technique nationale, sans oublier la gestion des données – qui est devenue une discipline essentielle pour les institutions de sécurité sociale modernes-, ainsi que la question de la cyber sécurité.

De son côté, le ministre de l’emploi et l’insertion professionnelle, Mohammed Yatim, a fait savoir « que le programme gouvernemental pour l’année 2016-2021 contient plusieurs engagements portant sur les services fournis aux utilisateurs, le renforcement de la gouvernance, à travers, entre autres, la publication de la liste des services fournis par les établissements de la sécurité sociale et les documents requises par les administrations ».

Lors de la cérémonie d’inauguration, les différents intervenants se sont penchés sur l’avenir de la sécurité sociale et le rôle clé des TIC. D‘autres axes seront débattus durant la conférence, notamment : la gouvernance des TIC, l’utilisation avancée des TIC, les normes et solutions communes, l’innovation, etc.

Au programme aussi, le Forum du secteur des TIC est une opportunité pour les entreprises de pointe présentes sur le marché des TIC d’exposer leur vision stratégique des produits et services adaptés à la sécurité sociale.

I. Jirrari