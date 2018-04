PARTAGER Le 13è SIAM ouvre ses portes au grand public après trois jours dédiés aux professionnels

Le 13è Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisé du 24 au 29 avril à Meknès, a commencé à accueillir, vendredi, le grand public qui afflue massivement pour découvrir les différents produits exposés dans les multiples stands de ce salon, avec pour ambition de battre les records de l’édition précédente.

Pendant trois jours, les habitants de la capitale ismaélienne et ses visiteurs se laisseront ainsi gagner par l’esprit de fête qui émane des alentours de ce salon, qui a été érigé à la place Sahrij Souani, sur une superficie globale de 180.000 m2, dont 87.000 m2 couverte et qui accueille plus de 1.400 exposants représentant 70 pays. Cette manifestation propose aux professionnels et au grand public, une panoplie de produits et un machinisme agricole dernier cri à même de promouvoir la production agricole et animale et valoriser les secteurs clés de l’économie régionale

Cette année, ce salon table sur 850.000 visiteurs qui devront apprécier les multiples facettes de l’agriculture marocaine et internationale, outre la participation de 400 associations et coopératives et 1.400 exposants. L’édition 2018 bat un nouveau record avec 1.400 exposants en provenance de 70 pays, un point fort de cet événement qui constitue désormais un carrefour d’affaires international, positionnant le Maroc comme l’une des destinations phare de l’agriculture et de l’agroalimentaire continental et international.

Pour cette année, le SIAM a choisi les Pays-Bas comme invité d’honneur. Ce pays est en fait une superpuissance agricole et un partenaire d’envergure mondiale du Maroc dans le secteur agricole.

A la pointe de la technologie et de la recherche agronomique et alimentaire, les Pays-Bas sont le 2è exportateur agricole et agroalimentaire au monde derrière les états-Unis. Ce pays est également un des trois plus grands exportateurs des fruits et légumes dans le monde. Constituant un fer de lance du Plan Maroc Vert et une véritable vitrine du secteur agricole, premier contributeur à la croissance de l’économie nationale, ce salon est à la fois un espace d’échanges, de connexions et d’exposition.

Le franc succès que connaît le Salon depuis 13 ans s’explique par le fait qu’il présente ce qui se fait de mieux dans le monde en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de « La logistique et les marchés agricoles », un sujet qui est au cœur des enjeux de l’agriculture durable et résiliente.

Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l’évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd’hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux.

