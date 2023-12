Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Policy Center for the New South (PCNS) organise la 12ème édition de sa conférence internationale annuelle, ‘The Atlantic Dialogues,’ du 14 au 16 décembre 2023 à Marrakech. Cet événement d’envergure, réunissant plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique, doit apporter des éclairages d’experts et des discussions de haut niveau sur des thématiques d’envergure mondiale.

Centrée sur le thème « A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World » (Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde), la conférence s’inscrit dans les orientations et directives Royales sur l’Afrique Atlantique, énoncées lors du discours du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Le PCNS, en qualité d’acteur majeur, se positionne en tête des think tanks et institutions redéfinissant les relations transatlantiques, soulignant son engagement indéfectible envers l’Atlantique. L’efficacité de son action découle de sa capacité à mobiliser, influencer et stimuler la réflexion, fruit de succès notables dans l’établissement de partenariats et la production d’analyses approfondies sur les défis stratégiques de cette région.

Le choix de la thématique « A More Assertive Atlantic » reflète l’importance croissante de l’espace atlantique dans le contexte mondial actuel. La conférence s’attèlera à approfondir la compréhension des implications de cette nouvelle perception, mettant particulièrement l’accent sur la promotion de la coopération atlantique, considérée comme cruciale pour le développement économique et social, notamment des pays du sud de l’Atlantique. Cette coopération, vecteur d’une réponse coordonnée aux défis tels que la transition climatique, contribue également à la paix et à la sécurité dans la région.

Tenant compte des dynamiques d’intégration régionale, l’approche de l’Atlantique élargi peut apporter une contribution significative à la réinvention nécessaire de la gouvernance mondiale et à une nouvelle articulation des logiques de coopération Nord-Sud et Sud-Sud.

Cette douzième édition constituera un forum de discussion approfondie sur une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les évolutions d’un Atlantique élargi et plus intégré. Les échanges, francs et factuellement informés, seront propices à des débats susceptibles de déboucher sur des actions concrètes. Les thèmes abordés incluront, entre autres, l’avenir des partenariats stratégiques et du multilatéralisme, l’émergence du Sud global, la refonte de l’architecture financière internationale, les défis actuels de la démocratie, ainsi que les enjeux du changement technologique pour une transition durable.

La structure de la conférence, construite au fil de ses onze éditions précédentes, s’est distinguée par sa capacité à fédérer un ensemble d’acteurs internationaux, atteignant aujourd’hui une communauté de plus de 2000 membres. L’initiative est dédiée à la construction collective et solidaire, ainsi qu’à la déconstruction des cartes mentales préétablies, mettant l’accent sur l’évolution dynamique des récits et des narratifs, éléments clés de notre compréhension du monde.

Après le coup d’envoi, une série d’éminents intervenants, parmi lesquels d’anciens chefs d’État et de gouvernement, des ministres actuels et anciens, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des chercheurs et des représentants de think tanks, prendront la parole pour enrichir le débat sur les nouvelles perspectives de l’espace atlantique. Les dix séances plénières aux sujets variés, complétées par vingt sessions en petits groupes, favoriseront des débats approfondis sur le thème principal, bénéficiant de l’expertise intercontinentale des Atlantic Dialogues.

Parallèlement, le programme Emerging Leaders (ADEL), intimement lié à la conférence Atlantic Dialogues, se présente comme un hymne à la jeunesse atlantique entreprenante. Son ambition est d’impliquer des jeunes leaders émergeants appartenant aux pays du bassin atlantique dans les rouages des décisions publiques.

Chaque édition de la conférence inclut 30 à 50 jeunes, âgés de 35 ans au maximum, soigneusement sélectionnés parmi plusieurs centaines de candidatures déposées à travers le monde. Représentant 26 nationalités et provenant majoritairement de la région atlantique (70 %), ces jeunes leaders bénéficient d’une formation intensive de trois jours axée sur le leadership et le design thinking pour aborder les enjeux de l’Atlantique élargi, dispensée par des experts renommés. Ils intègrent ensuite la conférence et seront mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture.

La communauté ADEL, forte aujourd’hui de 420 membres issus de 60 pays, constitue un réseau robuste et étendu, symbolisant la force et l’ampleur de la jeunesse atlantique.

LNT

Partagez cet article :