Le Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, organisé par la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA), fête cette année son 10ème anniversaire, avec un succès qui ne s’est jamais démenti depuis la première édition, pour un total de plus de 10 000 participants et 350 intervenants de 48 nationalités différentes. Pour l’occasion, il s’est offert un nouveau logo, dans la lignée de la transformation de l’ex-FMSAR en FMA.

Cette 10ème édition s’est ouverte ce mercredi 17 avril 2024, sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI. Cette année, le thème choisi est « Quelle assurance dans un monde d’incertitudes ? », ce qui résonne particulièrement dans le contexte actuel de défis globaux et de transformations rapides.

La cérémonie d’ouverture a réuni des personnalités de premier plan du monde financier et assurantiel, dont Mme Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, M. Mohamed Hassan Bensalah, président de la FMA, M. Abderrahim CHAFFAI, président de l’ACAPS, et M. Khaled AL-BADI, président du Conseil d’Administration de l’Emirates Insurance Association (EIA), pays à l’honneur cette année.

M. Bensalah a pris la parole pour souligner le rôle de l’assurance comme un pilier de la vie économique et sociale des citoyens : « L’assurance est plus que jamais en première ligne. Elle accompagne nos concitoyens dès leur naissance et pendant toute leur vie », a-t-il affirmé. Il a évoqué les diverses facettes de l’assurance, de la protection contre les imprévus à la contribution à la sérénité des assurés dans des moments critiques.

Les défis du secteur de l’assurance

Le président de la FMA a mis en lumière les défis actuels auxquels le secteur est confronté, tels que les risques climatiques, les tensions géostratégiques, les risques de pandémies, et l’accélération des innovations technologiques. « Au-delà du risque, c’est l’incertitude du monde dans lequel nous vivons qui pose des défis majeurs à notre industrie », a-t-il expliqué, mettant en perspective les résultats d’un rapport récent du World Economic Forum qui met en avant la désinformation comme l’un des risques mondiaux majeurs, exacerbé par l’intelligence artificielle.

L’un des points saillants des discussions a été l’importance d’élargir la couverture d’assurance à une plus grande partie de la population. M. Bensalah a insisté sur les leçons tirées de catastrophes récentes, comme le séisme d’Al Haouz, pour plaider en faveur de l’obligation de certaines couvertures pour garantir une meilleure protection des citoyens.

Mme Fettah a pour sa part souligné l’importance cruciale du secteur dans l’inclusion financière du Maroc. « Le secteur de l’assurance joue un rôle crucial dans l’inclusion financière, notamment en matière de financement, ce qui contribue au développement économique et social du Royaume », a-t-elle déclaré. Elle a également annoncé la création d’une commission regroupant les acteurs de l’assurance pour explorer de nouvelles pistes et repousser les frontières de ce secteur.

De son côté, Abderrahim Chaffai a évoqué les progrès accomplis dans le secteur de l’assurance tout en mettant en lumière les défis persistants dus à la recrudescence des risques.

M. Chaffai a souligné que cette édition était cruciale pour comprendre et adresser les incertitudes qui pèsent sur le secteur, nécessitant une adaptation et une agilité accrues de la part des assureurs. Il a pointé du doigt l’importance de transformer les risques émergents en opportunités, notamment ceux liés aux crises sanitaires, au changement climatique, aux catastrophes naturelles, et aux bouleversements technologiques et géopolitiques. Il a insisté sur la nécessité pour le secteur de trouver un nouvel équilibre entre ces risques et la résilience, dans un contexte qui transforme les attentes et modifie les marchés.

Pour relever ces défis, il a précisé que l’ACAPS promeut une stratégie de gestion prospective pour répondre de manière appropriée et en temps voulu aux crises, en soulignant l’importance de la coopération internationale dans un marché globalisé et en rapide évolution.

Il a aussi mentionné que, malgré un contexte économique difficile marqué par des pressions inflationnistes dues à divers chocs mondiaux, le secteur de l’assurance au Maroc a maintenu une dynamique de croissance positive et une solvabilité supérieure aux exigences réglementaires. Cependant, il a rappelé la nécessité pour les assureurs de rester proactifs et vigilants pour naviguer avec confiance dans cet environnement incertain.

M. Chaffai a exhorté le secteur des assurances à réinventer ses modèles de développement pour continuer à jouer un rôle socio-économique vital dans un monde marqué par l’incertitude, en transformant les nouveaux risques en opportunités et en soutenant l’assurance dans son rôle d’amortisseur des chocs économiques.

La session inaugurale a également été marquée par la signature d’une convention technique entre la FMA et l’EIA. Cette collaboration vise à améliorer l’industrie de l’assurance dans les deux régions par le partage d’expériences et l’implémentation de meilleures pratiques.

Le Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance se veut un carrefour pour l’échange d’idées et l’adaptation aux nouvelles réalités économiques et sociales. Les débats et les panels de cette édition se concentrent sur des questions clés telles que l’innovation dans les produits d’assurance, l’amélioration de la résilience face aux risques naturels et technologiques, et les stratégies pour une meilleure inclusion financière.

