Quelque 10,9 millions de touristes ont visité le Maroc durant l’année 2022, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à une question centrale sur « le bilan de la saison touristique 2022 », lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, Mme Ammor a souligné que le Royaume a réussi à récupérer près de 84% de touristes au cours de l’année écoulée par rapport à 2019, notant que ce niveau dépasse de 20% le taux de recouvrement mondial.

Et d’ajouter que les recettes touristiques en devises se sont établies à 81,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre, soit un taux de recouvrement de 112%, affirmant que ce résultat revient à l’approche sage adoptée par le Royaume dans la gestion de la crise sanitaire, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, laquelle ayant renforcé la crédibilité du Maroc au niveau international.

Ces bonnes performances sont le fruit également de l’appui apporté par l’Etat dans le cadre du plan d’urgence de soutien au secteur touristique, en plus du processus de promotion et de commercialisation, de garantie des vols à destination du Maroc, et de la pleine implication des professionnels et autres partenaires, a ajouté Mme Ammor.

Par ailleurs, la ministre a souligné que le Royaume a connu un rayonnement sans précédent grâce à l’exploit historique de l’équipe nationale au Mondial Qatar 2022, faisant part, dans ce cadre, de plus de 17 millions de recherches du mot « Maroc » enregistrées sur les moteurs de recherche et plus de 180 millions d’interactions sur les réseaux sociaux, alors que la moyenne normale sur l’année se situe autour de 500.000, ce qui aura un impact positif le secteur du Tourisme.

Elle a aussi indiqué que cet exploit a permis de faire émerger de nouveaux marchés pour la destination Maroc, à l’instar des Etats-Unis d’Amérique, le Brésil, l’Argentine, le Moyen-Orient, et l’Afrique subsaharienne, relevant que le ministère œuvre pour convertir concrètement cet intérêt mondial sans précédent en arrivées touristiques.

S’agissant du tourisme interne, Mme Amour a indiqué que le taux de reprise dépasse les 101% par rapport à 2019, notant que le nombre de nuitées touristiques a progressé à 7,9 millions, soit +27% par rapport à 2021 et +1% par rapport à 2019.

LNT avec Map

