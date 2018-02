PARTAGER 100 000 touristes chinois ont visité le Maroc en 2017

Le Maroc a attiré plus de 100.000 touristes chinois en 2017, soit une hausse « spectaculaire » de plus 240% en comparaison avec 2016, a affirmé, jeudi à Casablanca, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid à l’occasion de la première séance plénière du Forum maroco-chinois pour la coopération touristique.

« Cette importante progression des arrivées de touristes chinois est due à la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en juin 2016, au cours de laquelle le Souverain a décidé de supprimer les visas pour les ressortissants chinois », a souligné M. Sajid affirmant que l’objectif à terme est d’attirer plus de 1 million de touristes chinois.

« Les professionnels marocains doivent prendre en considération l’importance de ce marché et adapter leurs produits aux exigences du touriste chinois », a-t-il souligné, soulevant la problématique de l’absence de liaisons directes entre les deux pays.

« Malgré la progression remarquable de cette activité touristique, beaucoup reste encore à faire en vue d’accompagner les besoins de cette clientèle », a reconnu M. Sajid qui a appelé les compagnies aériennes opérant au Maroc et en Chine à ouvrir des liaisons aériennes directes entre les deux pays afin de booster les échanges touristiques.

De son côté, l’ambassadeur de la Chine à Rabat, Li Li, a indiqué que le tourisme occupe une partie importante dans les relations de coopération entre le Maroc et la Chine, soulignant que « le Maroc est devenu au cours des dernières années l’une des destinations les plus intéressantes pour le touriste chinois ».

« Actuellement, la demande touristique chinoise au Maroc est en pleine croissance malgré la présence de quelques défis sur lesquels il faut travailler », a déclaré l’ambassadeur, précisant que l’aérien reste l’un des principaux freins à cette croissance.

Abordant les défis qui retardent les échanges entre les deux pays, M. Li Li a expliqué que la langue, la différence des mentalités et la gastronomie sont parmi les défis qui doivent être relevés.

Organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), en collaboration avec la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF), ce forum se poursuivra jusqu’au 3 février, l’occasion pour les professionnels des deux pays de se rencontrer et de saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent eux.

LNT